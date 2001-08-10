Цены на рыбу сравнили в Южно-Сахалинске

В областном центре действует 35 торговых предприятий — участников проекта "Доступная рыба". Двадцать восемь из них находятся в Южно-Сахалинске, по два — в Новоалександровске, Дальнем и Луговом, еще один магазин — в Хомутово. Торговая наценка на реализуемую замороженную рыбу в них составляет не более 15%.

«Разброс цен на самую "актуальную" на сегодняшний день рыбу, навагу, — от 46 до 115 рублей. Дешевле всего ее можно приобрести в магазинах «Уралочка» (Сахалинская, 154-Б) и «Семерочка» (Курильская, 8). Самая дорогая — в магазинах «Снежинка» (Железнодорожная, 20-Б) и «Роуз Маркет». (Комсомольская, д. 271-А, корп. 1). Отметим, что разница цен связана с приобретением предпринимателями рыбы у разных поставщиков», - сообщают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска.

Что касается мороженной горбуши, то ее можно купить от 106 рублей за килограмм. Максимальная цена за килограмм в магазинах городского округа — 220 рублей.

Цены на треску, которой торгуют большинство магазинов, участвующих в проекте «Доступная рыба», варьируются от 132 (супермаркет «Дастор», Больничная, 76), до 297 рублей за килограмм («Любимый 24», Комсомольская, 283-Д). В предприятиях торговли городского округа можно купить и минтай. Самый дешевый в магазине «Семерочка» (Курильская, 8) — 87 рублей за кило, самый дорогой в «Рыбном павильоне» (Ленина, 252-Б) — 200 рублей.

Минимальная стоимость камбалы — 84 рубля за килограмм, максимальная — 165 рублей. Имеется в продаже и шипастая камбала — 48 рублей за килограмм в магазине «Корзинка». (Лермонтова, 60)

Корюшку мороженую предлагают девять предприятий. Средняя цена — почти 175 рублей за килограмм. Дешевле всего ее можно купить в магазине «Любимый 24» (Комсомольская, 283-Д) - 115 рублей.

Кроме того, в рамках проекта «Доступная рыба» реализуются и другая рыба — сельдь, терпуг, красноперка, мойва, кета, скумбрия, макрурус, а также консервы. Стоимость банки горбуши консервированной от разных производителей в Южно-Сахалинске и планировочных районах составляет от 65 до 90 рублей, сайры — от 56 до 90 рублей, салата дальневосточного — от 25 до 35.