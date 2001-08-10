В Сахалинской области создали совет «серебряных волонтеров»
В Сахалинской области создали совет «серебряных волонтеров». Соответствующий указ вчера, 10 марта, подписал губернатор Валерий Лимаренко на встрече с добровольцами. Вслед за медицинской сферой активисты начали помогать сахалинцам в вопросах ЖКХ, социальной защиты, культуры и спорта.
Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, в координационном совете состоят волонтеры-кураторы каждого направления и руководители профильных министерств. Добровольцы работают в тесном взаимодействии с министрами и выступают связующим звеном между органами власти и жителями.
Движение «серебряных волонтеров» зародилось осенью прошлого года среди участников проекта «Сахалинское долголетие». Активисты старшего поколения захотели помочь пациентам 4-ой поликлиники попасть на прием к врачу, пройти медосмотр, решить другие сложности. Из небольшого добровольческого отряда за несколько месяцев выросло движение «серебряных волонтеров», которое сегодня объединяет более 150 человек во всех районах островной области.
Координатор «серебряных волонтеров» по направлению ЖКХ Александр Шостак считает, что один из самых насущных вопросов – мусорная реформа. Во дворах, отмечает он, должны обустроить бетонные площадки накопления ТКО и евроконтейнеры с крышками. Активисты старшего поколения хотят проследить, чтобы эта работа шла в соответствии с графиком. Также волонтеры предлагают помощь с выявлением стихийных свалок в районах.
Добровольцы от здравоохранения планируют сосредоточиться на том, чтобы все островные поликлиники получили звание «доступных». Такую высокую оценку дают сами пациенты, если у них есть возможность быстро попасть к узкому специалисту и пройти необходимую диагностику.
В сферах культуры и спорта стоят задачи – сделать учреждения открытыми для островитян старшего поколения.Волонтеры по направлению социальной защиты сосредоточились на адреснойпомощинуждающимся.
– Особое внимание нужно семьям в трудной жизненной ситуации, одиноким старикам, инвалидам. Недавно мы помогли женщине без определенного места жительства. У нее не было даже документов. А теперь она отказалась от вредных привычек и проходит социальную реабилитацию, – рассказала волонтер Наталья Новопашина, которая курирует социальную защиту.
«Работа «серебряных» добровольцев – еще один шаг в борьбе с бедностью. В прошлом году благодаря мерам поддержки удалось улучшить материальное положение 25 тысяч сахалинцев и курильчан. Задача на этот год – снизить уровень бедности в Сахалинской области до рекордных в России 3,5 процентов», - говорят в островном правительстве..
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