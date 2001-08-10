Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
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Сахалинца разыскивает полиция
13:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Без холодной воды останется часть Южно-Сахалинска

Завтра, 12 марта, с 09.30 до 18.00 не будет холодной воды в четвертом микрорайоне областного центра: квадрат ул. Сахалинская — ул. Комсомольская — Компроспект — пр. Мира. Об этом ТИА "Острова" сообщает МКП «Городской водоканал».

Южносахалинцев просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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