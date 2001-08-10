Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
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Сахалинца разыскивает полиция
12:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Паромная переправа Сахалин - материк закрыта

Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта с 21.00 10 марта.

«В связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, вводится ограничение движения паромов до улучшения погодных условий», - сообщают в главном региональном управлении МЧС.

Сахалинское морское пароходство, контакты:

  • телефон: +7 (42-433) 66-208;
  • диспетчер: +7 (42-433) 66-102 (в ночное время и выходные дни).

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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