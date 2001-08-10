Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
Сегодня 14:43
72,02|81,86|36,89
Сахалинца разыскивает полиция
12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Вторую смену отменили в школах Южно-Сахалинска из-за метели

Занятия второй смены во всех школах Южно-Сахалинска отменены в связи с прохождением циклона сегодня, 11 марта. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий циклона. Сейчас оно проходит в администрации областной столицы.

Детские сады работают в штатном режиме, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе администрации города.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?