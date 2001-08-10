Сахалинская область присоединится к федеральному проекту «Цифровой диктант»

Федеральный проект «Цифровой диктант», который проводится в целях мониторинга цифровой грамотности, пройдет в регионах России с 28 марта по 11 апреля.

Все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте акции. Дистанционное прохождение диктанта будет доступно для жителей всех регионов России.

Проект охватывает граждан двух возрастных групп: 14 – 18 лет, 18 лет и старше, и включает онлайн-тестирование на знание базовых интернет-программ, ориентирование и использование интернет-сервисов, компьютерную грамотность, безопасность в интернете, сбор и анализ программ и проектов, связанных с повышением цифровой грамотности населения. Стать его участником может любой желающий. Онлайн-тесты для определения цифровой грамотности размещены на сайте «Цифрового диктанта».

Диктант состоит из вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18 лет и старше), и разделенных на 4 смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный).

Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, сообщили ТИА "Острова" организаторы.