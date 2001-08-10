Фестиваль КВН пройдет в Южно-Сахалинске

Областной фестиваль Сахалинской лиги КВН состоится в областном центре. В нем поучаствует около десяти команд из Южно-Сахалинска, Охи, Поронайска, Холмска, Александровска-Сахалинского и Южно-Курильска.

Как сообщает пресс-служба регионального агентства по делам молодежи, на протяжении четырех дней участники фестиваля будут проходить редактуру своих номеров. В этом островным комикам помогут представители команды «Вятка» Андрей и Максим Кропотовы, которые стали чемпионами Высшей лиги КВН в 2018 году.

Итогом четырех дней редактуры станет первая игра сахалинского сезона КВН 2020. Она состоится 18 марта в ККЗ «Октябрь». Начало в 18:00. Специальным гостем игры станет чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Камызяки» Денис Дорохов.