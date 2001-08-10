250 единиц спецтехники будут устранять последствия циклона в Южно-Сахалинске

Заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий снежного циклона прошло в администрации Южно-Сахалинске.

В ходе заседания отметили, все магазины областного центра и отдаленных территорий обеспечены продуктами питания и питьевой водой.

Напомним, минувшей ночью в Южно-Сахалинске выпало 18 мм осадков, порывы ветра достигали 18-20 м/с. Сегодня, 11 марта, ожидают ослабление циклона. Полностью непогода покинет территорию Южно-Сахалинска к концу среды.

На данный момент закрыт проезд по междугородним трассам: Южно-Сахалинск — Холмск, Южно-Сахалинск — Невельск, Южно-Сахалинск — Оха, Южно-Сахалинск — Корсаков, Троицкое - Новотроицкое (1-8 км). Дорога Южно-Сахалинск — Синегорск для проезда открыта.

На базе центра народной культуры «Радуга» в Новоалександровске работает пункт обогрева для водителей и пассажиров.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска, работу подрядчиков по уборке снега в Луговом и Дальнем признали неудовлетворительной. По мере освобождения техники с улиц города начнется расчистка пришкольных территорий.

Сегодня ночью работы по ликвидации последствий циклона продолжат. В работе задействуют 250 единиц спецтехники. Основной упор сделают на вывоз снега. Водителей просят не оставлять автомобили на проезжей части, обочинах и тротуарах, чтобы не препятствовать работе коммунальных служб.