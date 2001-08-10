Сахалинских школьников познакомят с профессией графического дизайнера

Сахалинская проектная мастерская дизайна «24/7» проводит донабор подростков. Ближайшие занятия пройдут в марте. Возможны также промежуточные уроки в мае/июне и работа онлайн.

Как сообщили организаторы, преподаватели мастерской — Кирилл Благодатских и Анна Наумова, арт-дирекция СМФК «Край Света» — дадут школьникам начальные представления о профессии графического дизайнера. Задача курса - выработать базу, которая в будущем даст возможность детям получать профессиональное образование в этой сфере.

Дисциплины:

Изображение. Создание изображения, манипуляции с изображением, использование изображения;

Типографика. Работа с текстом и шрифтом. Акциденция. Иерархия. Структура. Микро- и макро- типографика;

Композиция/конструкция;

Объект. Формат. Материал, производство, тираж;

История дизайна и современный дизайн;

Проект. Коллективная и индивидуальная работа над предложенными или инициированными проектами.

Обучение в мастерской – бесплатное. Для участия нужно отправить заявку на почту workshop.siff@gmail.com с коротким рассказом о себе.