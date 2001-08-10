Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2020
Сегодня 20:16
71,47|81,02|36,48
Взлом оставшегося припая ожидается на юго-восточном побережье Сахалина
10:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске несколько автобусов будут ездить по новой схеме

Схема движения нескольких автобусов изменилась в Южно-Сахалинске.

Как сообщают ТИА "Острова" в мэрии города, в связи с перекрытием проезда по улице Комсомольской в районе пересечения с улицей Пуркаева автобусы № 1, 21, 28, 45, 67 будут объезжать закрытый участок по улице Горького через улицы Есенина и Пуркаева и далее следовать своими маршрутами.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?