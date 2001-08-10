Более 130 жителей области с начала года получили помощь благодаря телемедицине
Более 130 жителей области с начала года получили помощь благодаря телемедицине. Чаще всего островитяне нуждались в экспертных мнениях пульмонологов и гастроэнтерологов. Большим спросом также пользовались консультации нейрохирургов, эндокринологов, кардиологов и сердечно-сосудистых хирургов. Возможность выйти на связь с врачами ведущих лечебных организаций области и крупнейших медицинских центров России есть практически во всех островных учреждениях здравоохранения. Поручение организовать в Сахалинской области онлайн-консультации ранее дал губернатор Валерий Лимаренко.
Так, регулярно телемедицинские консультации проводят в Охинской районной больнице. Только с начала 2020 года специалисты медучреждения провели 15 включений, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
– Телемедицина открывает новые возможности для здравоохранения, - уверена главный врач Охинской ЦРБ Людмила Чебаненко. – Позволяет сокращать расстояния и оперативно помогать пациентам. Благодаря технологиям мы можем провести консилиум с коллегами из других медицинских организаций региона и даже страны. При этом подчас корректируется лечение пациентов, оперативно решаются вопросы госпитализации, в том числе в высокотехнологичные центры. Кроме того, такие консультации важны для пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно явиться на прием.
Так, сегодня онлайн-консультацию провели для жителя Охинского района. Мужчина много лет наблюдается по поводу заболевания мочеполовой системы. Сеанс связи между лечащим врачом и специалистом областной клинической больницы позволил определить дальнейшую тактику ведения пациента.
– Это очень удобно и гораздо быстрее, – считает пациент. – Если бы я поехал в областной центр, потратил бы много времени и средств. А благодаря сеансу связи к лечению по новой схеме могу приступить уже сегодня.
Большое внимание развитию телемедицины на островах уделяют региональные власти. Важность онлайн-консультаций обусловлена в первую очередь географией региона. Они позволяют дать сахалинцам и курильчанам равные условия в получении медицинской помощи, независимо от места проживания.
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