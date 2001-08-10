Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2020
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Взлом оставшегося припая ожидается на юго-восточном побережье Сахалина
11:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине в местах скопления людей проводят дополнительную дезинфекцию

На Сахалине в местах скопления людей проводят дополнительную дезинфекцию

В период обострения острых респираторно-вирусных инфекций принимаются дополнительные меры по предотвращению заболеваемости, сообщили ТИА "Острова" в региональном Минздраве.

Ежедневно, в период проведения массовых мероприятий дезинфекция проводится в ледовом дворце «Кристалл». Обеззараживанию подвергаются входные зоны, зрительный зал, места общего пользования, гардеробные.

 - Профилактическая обработка проводится дезинфицирующим средством с помощью генератора холодного тумана. Препарат эффективен в отношении всех возбудителей, вызывающих респираторно-вирусные заболевания, безопасен для людей, - рассказала руководитель дезинфекционной станции им. Ю. А. Заккиса Лариса Турлак. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации сотрудники дезстанции выезжают на профилактическую и заключительную обработку в места скоплений людей, а также в организованные коллективы – детские сады, школы, учреждения Южно-Сахалинска.

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