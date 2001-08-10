Администрация Южно-Сахалинска просит вывезти некапитальные гаражи

Владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) просят добровольно в ближайшее время освободить занимаемые земельные участки.

Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска напоминает, что меры по освобождению земельных участков с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применяться в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет гаражи, расположенные:

вблизи дома № 34 по ул. Тихоокеанской;

вблизи дома № 2 по ул. Науки;

вблизи дома № 1 по пер. Смирных;

вблизи дома № 21 по ул. 79-й Сахалинской дивизии;

вблизи дома № 8 по ул. Боевой Славы;

вблизи дома № 162 по ул.Железнодорожной;

вблизи домов № 16а и 18а по ул. Детской;

вблизи домов № 7, 8, 8а по пер.Отдалённому.

Как отмечает мэрия города, нестационарные объекты вывезут на охраняемую площадку на территории комплекса «Ласточка» (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). Если безопасно перевезти нестационарные строения будет невозможно, то их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.

Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203).

Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6) и 300-677 (доб. 2).