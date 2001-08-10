Администрация Южно-Сахалинска просит вывезти некапитальные гаражи
Владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) просят добровольно в ближайшее время освободить занимаемые земельные участки.
Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска напоминает, что меры по освобождению земельных участков с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применяться в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет гаражи, расположенные:
- вблизи дома № 34 по ул. Тихоокеанской;
- вблизи дома № 2 по ул. Науки;
- вблизи дома № 1 по пер. Смирных;
- вблизи дома № 21 по ул. 79-й Сахалинской дивизии;
- вблизи дома № 8 по ул. Боевой Славы;
- вблизи дома № 162 по ул.Железнодорожной;
- вблизи домов № 16а и 18а по ул. Детской;
- вблизи домов № 7, 8, 8а по пер.Отдалённому.
Как отмечает мэрия города, нестационарные объекты вывезут на охраняемую площадку на территории комплекса «Ласточка» (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). Если безопасно перевезти нестационарные строения будет невозможно, то их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203).
Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6) и 300-677 (доб. 2).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:02 Сегодня В Южно-Сахалинске несколько автобусов будут ездить по новой схеме
- 09:34 Сегодня Сахалинских школьников познакомят с профессией графического дизайнера
10:22 Сегодня Невельчанин хотел дать взятку начальнику ГИБДД за пьяную езду
- 10:34 Сегодня Водитель снегохода, который протащил по дороге инспектора ДПС, пойдет под суд на Курилах
13:32 5 Марта Сахалинцев научат заботиться о бездомных животных
15:42 5 Марта Метель окутает 2 района Курил
11:24 5 Марта Городской парк готовит для южносахалинцев праздничную программу
09:34 5 Марта Больше 100 сахалинских студентов поучатвуют в учениях по профилактике коронавируса
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
Выбор редакции
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?