Жители Макарова ждут, когда откроется единственная заправка

Единственная АЗС не работает в Макарове со вчерашнего вечера, 11 марта. На «Роснефти» в электрическом щитке сгорели два предохранителя. Об этом говорится на astv.ru. Как сообщили в районном управлении по делам ГО и ЧС, нужных запчастей в населенном пункте нет. Специалисты привезут их из Южно-Сахалинска, но когда - неизвестно.

«Авария, скорее всего, произошла из-за циклона, - рассказал директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Сертиков. - Мастера приедут из областного центра, потому что только там есть нужные детали для ремонта щитка. Устранить неполадки постараемся сегодня».

Ближайшие автозаправки находятся в Поронайске и во Взморье. До них жителям Макарова придется ехать ни много ни мало - 70 и 103 километра соответственно.

Местные жители оказались не готовы к такой ситуации. Запасов топлива у них нет, да и найти его практически невозможно.

«Моя работа связана с машиной, у меня уже загорелась лампочка, - рассказывает житель Макарова. - Я пытался найти у кого-то запасной бензин, но его нет. Буду ездить, пока автомобиль не заглохнет. Надеюсь заправка заработает раньше».