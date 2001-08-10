Сахалинская область оказалась на 4 месте по зарплатам-миллионникам

Сахалин попал в рейтинг регионов, где официальная зарплата работников превышает миллион рублей. Статистику Росстата приводит агентство "Ридус".

Эксперты отмечают, что в России почти в два раза выросло количество работников с официальной зарплатой выше одного миллиона рублей. Если в 2017 году такую зарплату получало 6988 человек, то в 2019 году - 11287 человек.

Больше всего людей с зарплатой больше миллиона проживают в Москве и Санкт-Петербурге, 6791 и 910 человек соответственно. Сахалинская область оказалась на 4-й строчке рейтинга. В регионе официальную зарплату больше миллиона рублей получают 352 человека.

В то же время в ряде регионов России работники получают зарплаты до 15 000 рублей. Всего за прошлый год такой уровень зарплаты был зафиксирован у 3 075 808 человек (11% от общей численности работников). Ежемесячную зарплату менее 15 000 больше всего людей получают в Краснодарском крае и Ростовской области.