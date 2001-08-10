Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2020
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15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Роддом Южно-Сахалинска присоединяется к областной больнице

Распоряжение о присоединении городского родильного дома к Сахалинской областной клинической больнице пришло сегодня, 12 марта. Документ предписывает юридический перевод родовспомогательного учреждения в состав больницы.

Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, решение о реорганизации приняли на основании встреч с коллективом родильного дома, анализа жалоб пациентов. Обстоятельства обсуждались со всеми сторонами.

 - Предварительное решение о присоединении одобрено членами коллектива в ходе последних встреч. Мы поддерживаем его. Главное, в чем мы солидарны – сохранение коллектива, медицинского персонала. Реорганизационные меры позволят обеспечить преемственность между родовспомогательными службами и в целом улучшить качество оказания медицинской помощи, - прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Фактически все структурные подразделения остаются на своих местах, штатная численность медицинского персонала остается неизменной.

 - Это правильное решение, оно позволит реализовывать наиболее оптимальные схемы и варианты маршрутизации пациенток. Присоединение даст возможность использовать все ресурсы многопрофильного учреждения, - поделился главный врач Сахалинской областной  больницы Владимир Розумейко.

Реорганизация учреждений будет происходить в соответствии с действующим законодательством, с учетом соблюдения интересов медицинских работников.

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