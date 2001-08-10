Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили ветеранам Поронайского района

Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получили ветераны, проживающие в Поронайском районе. Памятные медали участнику боевых действий, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, жительнице блокадного Ленинграда вручили мэр Поронайского городского округа Александр Радомский и председатель районного Собрания Александр Урюпин, сообщили в администрации ТИА "Острова" района.

Учитывая пожилой возраст и состояние здоровья ветеранов, большая часть медалей вручалась в максимально комфортной для них обстановке – дома. Гости со словами благодарности и пожеланиями крепкого здоровья передали награды их заслуженным владельцам.

- Вы пример для каждого из нас. Вы показали свои подвиги не только в годы войны, но и в послевоенное время, показали, как надо трудиться, как восстанавливать страну из руин. Низкий поклон за это, - обратился к ветеранам Александр Радомский.

Каждый из тех, кого посетили Александр Радомский и Александр Урюпин, стал свидетелем многих исторических событий. За плечами ветеранов многолетний и тернистый трудовой путь. На своих детских и юношеских плечах они вынесли тяготы войны и наравне со взрослыми помогали ковать Победу. Память о тех тяжелых временах до сих пор жива в их сердцах. Поэтому многие из ветеранов, общаясь с гостями, делились воспоминаниями о событиях тех лет.

Мэр городского округа рассказал ветеранам, что в Поронайском районе в этом году планируется множество мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Самое главное празднование по традиции развернется в районном центре 9 мая.

- Главными героями праздника должны стать ветераны, дети войны. Поэтому, если позволит их здоровье, мы доставим всех желающих до городской площади, где будут проходить праздничные мероприятия. Это придаст празднику особую значимость, эмоциональную окраску, молодое поколение сможет лично поговорить, выразить слова признательности за их ратный подвиг и самоотверженный труд в те трудные для нашей страны времена, - отметил глава района.