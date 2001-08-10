Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили ветеранам Поронайского района
Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получили ветераны, проживающие в Поронайском районе. Памятные медали участнику боевых действий, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, жительнице блокадного Ленинграда вручили мэр Поронайского городского округа Александр Радомский и председатель районного Собрания Александр Урюпин, сообщили в администрации ТИА "Острова" района.
Учитывая пожилой возраст и состояние здоровья ветеранов, большая часть медалей вручалась в максимально комфортной для них обстановке – дома. Гости со словами благодарности и пожеланиями крепкого здоровья передали награды их заслуженным владельцам.
- Вы пример для каждого из нас. Вы показали свои подвиги не только в годы войны, но и в послевоенное время, показали, как надо трудиться, как восстанавливать страну из руин. Низкий поклон за это, - обратился к ветеранам Александр Радомский.
Каждый из тех, кого посетили Александр Радомский и Александр Урюпин, стал свидетелем многих исторических событий. За плечами ветеранов многолетний и тернистый трудовой путь. На своих детских и юношеских плечах они вынесли тяготы войны и наравне со взрослыми помогали ковать Победу. Память о тех тяжелых временах до сих пор жива в их сердцах. Поэтому многие из ветеранов, общаясь с гостями, делились воспоминаниями о событиях тех лет.
Мэр городского округа рассказал ветеранам, что в Поронайском районе в этом году планируется множество мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Самое главное празднование по традиции развернется в районном центре 9 мая.
- Главными героями праздника должны стать ветераны, дети войны. Поэтому, если позволит их здоровье, мы доставим всех желающих до городской площади, где будут проходить праздничные мероприятия. Это придаст празднику особую значимость, эмоциональную окраску, молодое поколение сможет лично поговорить, выразить слова признательности за их ратный подвиг и самоотверженный труд в те трудные для нашей страны времена, - отметил глава района.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:02 Сегодня В Южно-Сахалинске несколько автобусов будут ездить по новой схеме
- 09:34 Сегодня Сахалинских школьников познакомят с профессией графического дизайнера
10:22 Сегодня Невельчанин хотел дать взятку начальнику ГИБДД за пьяную езду
- 10:34 Сегодня Водитель снегохода, который протащил по дороге инспектора ДПС, пойдет под суд на Курилах
13:32 5 Марта Сахалинцев научат заботиться о бездомных животных
15:42 5 Марта Метель окутает 2 района Курил
11:24 5 Марта Городской парк готовит для южносахалинцев праздничную программу
09:34 5 Марта Больше 100 сахалинских студентов поучатвуют в учениях по профилактике коронавируса
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
Выбор редакции
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?