Прошедший циклон не внес корректив в жизнеобеспечение Невельского района. Как рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС Андрей Сёмин, с раннего утра 11 марта на расчистку и поддержание дорог и проездов в надлежащем состоянии в районе вышли 12 единиц техники, объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме, движение автотранспорта, в том числе и пассажирских автобусов в городе и между населенными пунктами района, не нарушено. В соответствии с распоряжением КЧС и ОПБ Сахалинской области, в связи с сильной метелью, ограниченной видимостью (менее 100 метров) было закрыто движение междугороднего пассажирского автотранспорта по маршруту № 518 Невельск-Южно-Сахалинск. В 19.54 в селе Горнозаводске произошло аварийное отключение электроэнергии, в 22.20 электроснабжение было полностью восстановлено.

С утра 12 марта на расчистку и поддержание дорог в надлежащем состоянии в районе вышли 16 единиц техники, объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме. Движение автотранспорта, в том числе и пассажирских автобусов в городе и междугороднего сообщения, не нарушено, сообщили в администрации района.