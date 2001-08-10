Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2020
Сегодня 20:17
71,47|81,02|36,48
Взлом оставшегося припая ожидается на юго-восточном побережье Сахалина
16:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Прошедший циклон не внес корректив в жизнеобеспечение Невельского района

Прошедший циклон не внес корректив в жизнеобеспечение Невельского района. Как рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС Андрей Сёмин, с раннего утра 11 марта на расчистку и поддержание дорог и проездов в надлежащем состоянии в районе вышли 12 единиц техники, объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме, движение автотранспорта, в том числе и пассажирских автобусов в городе и между населенными пунктами района, не нарушено. В соответствии с распоряжением КЧС и ОПБ Сахалинской области,  в связи с сильной метелью, ограниченной видимостью (менее 100 метров) было закрыто движение междугороднего пассажирского автотранспорта по маршруту № 518 Невельск-Южно-Сахалинск. В 19.54 в селе Горнозаводске произошло аварийное отключение электроэнергии, в 22.20 электроснабжение было полностью восстановлено.

С утра 12 марта на расчистку и поддержание дорог в надлежащем состоянии в районе вышли 16 единиц техники, объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме. Движение автотранспорта, в том числе и пассажирских автобусов в городе и междугороднего сообщения, не нарушено, сообщили в администрации района.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?