Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2020
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16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Невельчане встретили «Эстафету Победы»

Невельчане встретили «Эстафету Победы»

Невельск стал вторым городом после областного центра, куда прибыл символ Международной акции «Эстафета Победы». Торжественная церемония и концерт прошли 11 марта в РДК им. Г. Невельского. Почетными гостями мероприятия стали жители и гости района, военнослужащие, студенты, молодежь. С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник.

- Принимая эту эстафету, мы склоняем головы перед памятью о погибших в Великой Отечественной войне. Наше главное богатство - неразрывная память о событиях тех лет, которую мы сегодня стремимся передать молодым поколениям горожан, - сказал А. Шабельник.

А затем под военный марш знаменная и эстафетная группы одновременно вынесли Знамя Победы и символ «Эстафеты Победы», который выполнен в виде кубка пограничного столба с георгиевской лентой. Продолжилось мероприятие концертом творческих коллективов округа, сообщили в администрации Невельска.

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