Взлом оставшегося припая ожидается на юго-восточном побережье Сахалина

13 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под влиянием отжимного ветра и положительной температуры воздуха ожидаются взломы оставшейся части припая. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает ТИА "Острова" Сахалинское управление Росгидромета.

В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области призывают земляков не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску и не выходить на лед.