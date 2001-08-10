Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2020
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Взлом оставшегося припая ожидается на юго-восточном побережье Сахалина
17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Взлом оставшегося припая ожидается на юго-восточном побережье Сахалина

13 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под влиянием отжимного ветра и положительной температуры воздуха ожидаются взломы оставшейся части припая. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает ТИА "Острова" Сахалинское управление Росгидромета.

В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области призывают земляков не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску и не выходить на лед.

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