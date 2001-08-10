Технокласс появился в Аниве
Технокласс дома детского творчества появился на базе школы №1 благодаря проекту «Молодежный бюджет». За эту инициативу проголосовало большинство анивских старшеклассников, в этом году проект планируют расширить.
Под технокласс выделили два кабинета, сделали там ремонт, закупили мебель и оборудование для занятий по направлениям: «Робототехника» и «Программирование», сообщили ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.
– На итоговом собрании по молодежному бюджетированию наши старшеклассники предложили несколько проектов. Была идея модернизировать библиотеку, организовать медиа-центр и зону отдыха. Но наибольшую поддержку получила инициатива по созданию технокласса, – рассказала ученица СОШ № 1 Анивы Алина Мацегорова.
Теперь у двух сотен анивских школьников есть возможность заниматься конструированием и роботостроением, проводить эксперименты с техникой, создавать собственные проекты и модели роботов. Под руководством педагога дополнительного образования Евгения Власкина ребята уже научились самостоятельно проектировать компьютерные игры.
– Такие занятия помогают развивать воображение, пробуждают интерес к изобретательству, с ранних лет дают понимание основ электроники, физики, математики и программирования, – отметила директор дома детского творчества Анивы Марина Кузьмина. – Сейчас технокласс посещают только анивские школьники. Но мы расширяем границы. Когда откроется еще одна лаборатория, мы сможем принять всех желающих ребят из сел городского округа.
Технокласс в Аниве обустроили на средства региональной казны в рамках проекта «Молодежный бюджет». По мнению губернатора Валерия Лимаренко, этот проект дает школьника реальную возможность поучаствовать в жизни своего города или села. Каждая школа может получить до 3 миллионов рублей, чтобы осуществить идеи в течение следующего года.
По инициативе старшеклассников в Сахалинской области реализовали 128 проектов за 2019 год, на 2020 год запланировали осуществить еще 136 инициатив. К примеру, в Холмске обновили музей боевой славы, в селах Углезаводск и Покровка Долинского района появились площадка для мини-футбола и двухполосная беговая дорожка, а в селе Ильинском Томаринского района обустроили сквер. В этом году открылись хоккейные корты в селе Кировском Тымовского района и Первомайске Смирныховского района, а в селе Взморье Долинского района открылся школьный краеведческий музей.
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