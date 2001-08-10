Парад для ветерана ВОВ организовали сахалинские юнармейцы
Сахалинские юнармейцы прошли парадом для ветерана Великой Отечественной войны. Мини-шествие состоялось доме-интернате Южно-Сахалинска для престарелых и инвалидов. В мероприятии также поучаствовали островные кадеты и военный оркестр. Таким необычным способом они поблагодарили ветерана Николая Огорчилова и тружеников тыла за мирное небо над головой.
– Мы впервые решили провести такое мероприятие. Каждую неделю посещаем это учреждение, общаемся со ветеранами. Так и узнали про Николая Николаевича. Ему уже 98 лет. Решили порадовать его, сделать приятное и устроить такой праздник, – рассказал руководитель сахалинского отделения Всероссийского движения «Юнармия» Дмитрий Минязев.
Николай Огорчилов служил в авиационной части в Ленинграде. Причем изначально к службе не был годен по состоянию здоровью. Однако ему удалось уговорить военное руководство, чтобы его взяли на фронт.
На параде Николаю Николаевичу вручили памятную медаль в честь 75-летия Победы. Награды также получили 11 участников трудового фронта, которые находятся в доме-интернате. В их числе – Пётр Григорьевич Рязанов. Он застал войну ребенком. В день начала боевых действий ему исполнилось 14 лет.
– Все зрелые были на фронте, а мы работали в лесу. Готовили топливо для паровозов, потому что другое место было в оккупации у немцев. Дровами топили внутренние линии, как мы называли тогда. Если норму выполняли, то давали 600 граммов хлеба. Могу рассказывать неделями как это было трудно, – поделился участник трудового фронта Пётр Рязанов.
В завершении мероприятия ветераны и участники трудового фронта прошли небольшим строем под «Марш Славянки», сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
– Ребята должны понимать, как трудно было ветеранам, как они работали, воевали. Важно, чтобы мы помнили своих героев, благодаря которым мы живы. Приятно было с ними находиться рядом, – рассказал юнармеец Виктор Петков.
Мероприятие состоялось при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области, военного комиссариата островного региона, а также депутатов городской думы.
Напомним, по поручению Президента Владимира Путина все ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла к празднику выплатят по 50 тысяч рублей. В Сахалинской области по решению губернатора Валерия Лимаренко к федеральным выплатам добавят региональные. В этом году участники Великой Отечественной войны на островах получат дополнительно 75 тысяч рублей. Также вырос и размер выплат для жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашизма, участников трудового фронта – с 25 до 50 тысяч рублей и для детей войны – с 5 до 10 тысяч рублей.
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