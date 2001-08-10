Около 200 рыбаков рыбачат на разваливающимся припае залива Мордвинова

Около двухсот рыбаков-любителей вышли на лед вопреки предупреждениям МЧС России сегодня, 13 марта. Напомним, в заливе Мордвинова начался взлом оставшейся части припая. Кроме того, в настоящее время наблюдается отжимной ветер и ухудшение метеоусловий.

«Сейчас там осталось полтора километра льда, если считать от берега. Остальное уже разрушило. И взлом припая продолжается прямо сейчас. На звуковые сигналы, дымовые шашки и наши уговоры сидящие на льду не реагируют, при этом угроза для их жизни довольно серьёзная. Несколько человек пришли в себя только когда под их ногами начал ломаться лёд, и они без вещей успели добежать до берега. Хочется напомнить находящимся на льду лицам, что при попадании сейчас в воду человек проживёт максимум пять минут», - рассказывает находящийся сейчас на берегу залива Мордвинова старший госинспектор группы патрульной службы в селе Охотское Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Селин.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области обращается к родным и близким граждан, пока ещё сидящих на остатках ледового припая в заливе Мордвинова, и рекомендует убедить рыбаков выйти со льда. Следует также учитывать, что при моментальном разрушении припая и неблагоприятных метеоусловиях одновременное оказание помощи всем двум сотням человек технически невозможно.