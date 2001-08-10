Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2020
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Около 200 рыбаков рыбачат на разваливающимся припае залива Мордвинова
13:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сезон размножения начался у краснокнижных рыбных филинов на Кунашире

Сезон размножения начался у краснокнижных рыбных филинов на Кунашире

Сезон размножения начался у краснокнижных рыбных филинов на Кунашире. Он продлится до конца мая. Сотрудники заповедника «Курильский» призывают островитян соблюдать режим тишины в местах гнездования редких птиц.

- В начале марта птицы откладывают яйца и начинают насиживание. Пары, подбирая место для гнезда, избегают открытых площадок и территорий, часто посещаемых людьми. Во время насиживания и выведения птенцов любое беспокойство может привести к оставлению гнезда и гибели потомства, - отмечают в пресс-службе заповедника.

Весь период с марта по конец мая рыбные филины уязвимы. Работники заповедника призывают местных жителей и туристов с уважением относиться к природе и воздержаться от посещения долин рек, ручьев и озёр на квадроциклах, снегоходах и другой технике.

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