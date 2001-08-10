Новое оборудование появилось в отделении генетики Сахалинской областной больницы
Новое оборудование появилось в отделении генетики Сахалинской областной клинической больницы. Амплификатор DT-Prime 4 представляет собой универсальную, высокотехнологичную систему, позволяющую в режиме реального времени проводить молекулярно-генетические исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
С помощью современного оборудования специалисты отделения генетики проводят анализы. Приобретение аппарата позволит увеличить количество видов исследований и улучшить их результат.
— Это аппарат более высокого класса, чем тот, что мы использовали ранее, — говорит заведующая отделением медицинской генетики Элеонора Костырко. —Амплификатор позволяет не только точно указать наличие патологического агента, но и определить в каком количестве он находится – показать тяжесть процесса. Это помогает диагностике и лечению.
— Новое оборудование значительно облегчило выявление внутриутробных инфекций новорожденных, — отмечает заведующая отделением патологии новорожденных перинатального центра Ольга Широкова. — С его помощью мы в кратчайшие сроки диагностируем инфекции, вызванные микоплазмой, хламидиями или цитомегаловирусом и можем приступить к лечению малыша.
Оборудование позволяет выявлять патологии урогенитального тракта у мужчин и женщин, а также оценить наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и злокачественным новообразованиям.
— К примеру, мутации в генах являются причиной 50% наследственных форм рака молочной железы и 90-95% рака яичников у женщин, — продолжает Элеонора Костырко. — Проведение генетического тестирования особенно важно, если в семье были случаи онкозаболеваний молочных желез и яичников, инфаркты, инсульты.
Как отмечают в пресс-службе сахалинского Минздрава, несмотря на автоматическое заключение, сотрудники лаборатории дополнительно анализируют полученные результаты. Для оценки микрофлоры в описании результата используют специальные «светофоры», где зеленая зона – это хорошо, желтая призывает обратить внимание, а красная говорит о необходимости предпринять какие-то действия.
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