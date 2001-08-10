Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2020
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15:03, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Аэрофлот снизил цены на международные пассажирские перевозки

Аэрофлот снизил тарифы на международные пассажирские перевозки. Этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов, сообщили  ТИА "Острова" в пресс-службе компании.

Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов России. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%. Новые тарифы применяются как в отношении рейсов, которые выполняет ПАО «Аэрофлот», так и его дочерних компаниях. Новые тарифы действуют во всех каналах продаж.

Снижение распространяется только на популярные тарифы эконом-класса. Это не касается путешествий в более высоких классах обслуживания — Комфорт и Бизнес.

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