280 тысяч цветов планируют высадить на улицах и скверах Южно-Сахалинска

Десять тысяч кустарников, 280 тысяч цветов и 650 молодых деревьев планируют высадить на улицах и скверах Южно-Сахалинска. Это будут черемуха, клены, рябины, ели, пузыреплодник, кизильник, спирея, сирень, бархатцы, декоративная капуста и другие сорта.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, после схода снега специалисты оценят состояние клумб, которые в прошлом году впервые засеяли многолетней цветочной рассадой. Работы по его ворошению на газонах и уборке накопившегося за зиму мусора начнутся уже в апреле. Затем приступят к подготовке почвы.

— Одна из важнейших задач — посадка цветов к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ, – отметил замдиректора по безопасности предприятия «Зеленый город» Сергей Кузьменко. — Специалист предприятия создал эскизы клумб, которые уже не первый год становятся настоящим украшением Южно-Сахалинска.

Кроме высадки саженцев и дальнейшего ухода за ними предприятие занимается покосом травы. Традиционно «Зеленый город» будет работать в центральной части города, а также в планировочных районах — Новоалександровске, Дальнем, Луговом и Синегорске.

Как отмечают в администрации, в этом году в зону его ответственности попал проспект Мира от улицы Инженерной до Куропатко. В результате площади покоса увеличат на 195 тысяч кв. метров.