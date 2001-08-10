Циклон обрушится на Курильские острова

Метель и ветер до 25-30 м/с ожидают завтра, 14 марта, на территории Северо-Курильского района, сообщает областное управление Росгидромета.

В администрацию муниципального образования и структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спасатели рекомендует жителям указанного района:

без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112. Об этом сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.