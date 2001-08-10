Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2020
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Циклон обрушится на Курильские острова

Циклон обрушится на Курильские острова

Метель и ветер до 25-30 м/с ожидают завтра, 14 марта, на территории Северо-Курильского района, сообщает областное управление Росгидромета.

В администрацию муниципального образования и структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спасатели рекомендует жителям указанного района:

  • без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
  • уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
  • отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
  • туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
  • остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
  • при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112. Об этом сообщили  ТИА "Острова" в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области. 

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