ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. Об этом ТИА "Острова" сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически они могут быть каналом передачи вирусов, которые остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней.

Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

Таким образом, финансовые фирмы получают «чистые» банкноты. Но не все из них сразу попадают в банки.

Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.

- В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами, - отмечают в Роспотребнадзоре.