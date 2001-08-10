Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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Не выходить из дома рекомендуют сахалинским пенсионерам
12:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса

ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. Об этом ТИА "Острова" сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.
 
ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически они могут быть каналом передачи вирусов, которые остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.
 
Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней.
 
Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. 
 
Таким образом, финансовые фирмы получают «чистые» банкноты. Но не все из них сразу попадают в банки. 
 
Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. 
 
- В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами, - отмечают в Роспотребнадзоре.

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