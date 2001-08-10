Сахалинцам бесплатно расскажут про пикировку перцев и баклажанов

Очередная лекция для садоводов и огородников по теме «Малая посевная, пикировки перцев и баклажанов» пройдёт в cахалинской областной библиотеке 19 марта. Начало в 17.30.

Мероприятие состоится в рамках цикла лекций «Школа садоводов», которые совместно с СахОУНБ проводят специалисты сахалинского филиала Россельхозцентра. Лекцию прочтет Тамара Таран.

Вход свободный, сообщили ТИА "Острова" организаторы. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-54.