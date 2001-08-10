Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
Сегодня 16:39
74,13|82,75|30,80
Не выходить из дома рекомендуют сахалинским пенсионерам
15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам бесплатно расскажут про пикировку перцев и баклажанов

Сахалинцам бесплатно расскажут про пикировку перцев и баклажанов

Очередная лекция для садоводов и огородников по теме «Малая посевная, пикировки перцев и баклажанов» пройдёт в cахалинской областной библиотеке 19 марта. Начало в 17.30.

Мероприятие состоится в рамках цикла лекций «Школа садоводов», которые совместно с СахОУНБ проводят специалисты сахалинского филиала Россельхозцентра. Лекцию прочтет Тамара Таран. 

Вход свободный, сообщили ТИА "Острова" организаторы. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-54.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?