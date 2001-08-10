Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске

Мероприятия по снижению рисков подтопления жилых домов и хозяйственных построек частного сектора, а также городских территорий в период активного таяния снега начались в Южно-Сахалинске.

Противопаводковые мероприятия в первую очередь проводятся во Владимировке, так как частный сектор района находится в низине, сообщили в администрации города. Техника завода строительных материалов имени М. А. Федотова освобождает от снега улицы Кирпичную и Деповскую, где расположены основные водоотводные канавы (водовыпуски), а также очищают кюветы, дренажные системы и пр.

- Чтобы уменьшить количество талой воды весной, снег с территорий начали вывозить заблаговременно, сразу после циклонов. Вместе с этим в водоотводных канавах образовался снежный запас, который необходимо ликвидировать, чтобы при интенсивном таянии вода могла уходить в реки. Отмечу, что у нас нет ограничений по используемой технике и количеству рабочих, поэтому будет задействовано столько, сколько потребуется в данный момент. Работы на территории городского округа планируем завершить к середине апреля, - рассказал директор завода им М. А. Федотова Алексей Римша.

Водоотводные канавы будут очищать и в других районах — в Южно-Сахалинске выше улицы Физкультурной, Большой Елани, вдоль автодороги Южно-Сахалинск — Синегорск, Ключах, Новой Деревне и т. д. Напомним, что расчистка канав и дренажных систем вдоль частных заборов, а также вывоз снега с территорий домовладений в соответствии с правилами благоустройства входят в обязанности их владельцев.

В случае угрозы подтопления необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра по телефону: 112.