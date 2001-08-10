Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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Не выходить из дома рекомендуют сахалинским пенсионерам
16:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам напоминают об опасности выхода на лед

Завтра, 17 марта, у юго-восточного побережья Сахалина от Макарова до мыса Свободный, в том числе в заливе Мордвинова, под воздействием отжимного ветра, продолжится деформация и взлом оставшейся части припая. Выходить на лёд опасно, сообщает ТИА "Острова" Сахалинское управление Росгидромета.

Актуальную информацию о ледовой обстановке можно уточнить на сайте регионального управления МЧС.

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