Сахалинцам напоминают об опасности выхода на лед

Завтра, 17 марта, у юго-восточного побережья Сахалина от Макарова до мыса Свободный, в том числе в заливе Мордвинова, под воздействием отжимного ветра, продолжится деформация и взлом оставшейся части припая. Выходить на лёд опасно, сообщает ТИА "Острова" Сахалинское управление Росгидромета.

Актуальную информацию о ледовой обстановке можно уточнить на сайте регионального управления МЧС.