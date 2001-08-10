Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Невельчан приглашают на «Родники современной прозы»

Невельчан приглашают на «Родники современной прозы»

На абонементе Невельской модельной центральной районной библиотеки 18 марта состоится литературный час «Родники современной прозы», посвященный 85-летию со дня рождения сахалинского нивхского писателя Владимира Санги. Библиотекарь познакомит участников мероприятия с биографией В. Санги. В течение встречи все желающие будут иметь возможность послушать отрывки из избранных произведений автора: лучших романов и повестей, рассказов, сказок, получивших признание в нашей стране, рисующие широкую панораму жизни нивхского народа. К литературному часу будет подготовлена книжная выставка, а также мультимедийная презентация о жизни и творчестве Владимира Санги, сообщили ТИА "Острова" в администрации Невельска.

Всех желающих посетить мероприятие ждем 18 марта в 15.00 в Невельской модельной центральной районной библиотеке по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, 52 «А». Вход свободный. Справки по телефонам: 6-02-01, 6-22-45.

 

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