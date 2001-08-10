Сахалинская область усиливает меры по профилактике коронавируса. Поручение об этом дал губернатор Валерий Лимаренко. В регионе с завтрашнего дня запрещены массовые мероприятия на закрытых площадках с участием более 100 человек. Госслужащим и работникам бюджетной сферы ограничен выезд за рубеж – в командировки и в отпуск. Такого же требования региональные власти рекомендовали придерживаться представителям бизнеса.

Действия по профилактике коронавируса обсудили сегодня на расширенном заседании санитарно-противоэпидемической подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Сахалинской области.

– Мы вводим широкий спектр мер, которые помогут в профилактике опасного заболевания. Они будут действовать до особого распоряжения. Это очень масштабная работа, которая затронет все сферы жизни. Нет ничего важнее здоровья островитян, поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы предупредить проникновение коронавируса в Сахалинскую область и его распространение, – подчеркнул глава региона Валерий Лимаренко.

В островных школах до особого распоряжения отменили кабинетную систему обучения. Детям запрещено перемещаться между классами – преподаватели будут приходить на занятия самостоятельно. Каждый кабинет оборудуют диспенсером со спиртосодержащим антисептиком. Весенние каникулы решено сдвинуть на более ранний срок – они начнутся с 18 марта, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

Кроме того, в детских садах отменили уроки физкультуры и музыки в специализированных помещениях, а СахГУ рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения.

Диспенсеры с антисептиками также предложено установить в торговых точках и объектах культуры – кинотеатрах, театрах, библиотеках.

– Особый режим работы вводим в учреждениях здравоохранения. Мы задействуем дополнительные ресурсы для обслуживания пациентов на дому. Информация обо всех случаях ОРВИ и внебольничных пневмоний в ежедневном режиме будет поступать в Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области, – заявил глава областного минздрава Владимир Ющук. – Кроме того, отменены «Дни здорового ребенка» в поликлиниках, а также массовые профилактические мероприятия в закрытых помещениях. Вводим запрет посещения пациентов в стационарах.

Особый подход применят и в сфере торговли. Предложено широко использовать сервисы доставки товаров и продуктов через Интернет.

– Важно, чтобы пересекающихся потоков людей было, как можно меньше, чтобы избежать перекрестного инфицирования. В периоды вспышек заболеваемости разобщение различных групп жителей всегда является основным фактором сдерживания, – добавил Владимир Ющук.

В соответствии с этим решением министерство сельского хозяйства опубликует на официальном сайте перечень предприятий, осуществляющих доставку через Интернет. Для маломобильных граждан доставка продуктов будет организована через социальных работников.

Усилить безопасность решено и на транспорте. Региональный минтранс и аэропорт Южно-Сахалинска организуют обязательное анкетирование пассажиров международных и внутренних рейсов. Это поможет выявить людей, которые в течение последних 14 дней посещали страны, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Такой же опрос организуют на пароме Ванино-Холмск.

Кроме того, во всех видах транспорта будут регулярно проводить санитарную обработку. А управление Роспотребнадзора организует контрольные проверки качества дезинфекционных мероприятий.

В случае возникновения вопросов по профилактике, диагностике и лечению от коронавируса жители могут обратиться на горячую линию министерства здравоохранения – 1-300. Сегодня в телефонном сервисе запущена отдельная линия, для этого необходимо нажать дополнительно номер 8.

Напомним, ранее Правительство РФ ограничило авиасообщение Сахалина и Хоккайдо из-за коронавируса. Решение принято по итогам совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с главами регионов страны. С таким предложением в федеральный центр обратился губернатор Валерий Лимаренко.

Для всех прибывающих с японского острова на Сахалине организовали карантинные мероприятия. Также на предмет заболевания проверяются пассажиры самолетов и морского транспорта, которые следуют на Сахалин из стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, введен термометрический контроль и на внутренних авиарейсах. Прибывших с симптомами болезни решено помещать на домашний карантин. Данные этих людей передаются в поликлинику по месту жительства.