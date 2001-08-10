Фестиваль КВН в Южно-Сахалинске собрал рекордное количество участников

Областной фестиваль Сахалинской лиги КВН проходит в эти дни в Южно-Сахалинске. Его участниками стало более 100 человек, которые представляют Южно-Сахалинск, Поронайск, Холмск, Долинск, Александровск-Сахалинский и Макаров.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области, впервые в фестивале участвует команда «Эндорфин» из села Крабозаводское. В нее вошли школьники, ставшие победителями районной игры в Южно-Курильске.

- Иногда унываем, потому что редакторы вырезают шутки, укорачивают выступление, и у нас начинается легкое чувство депрессии. Но настрой – боевой, хочется показать себя, что мы можем, чтобы приехать сюда еще раз, - поделился капитан команды «Эндорфин» Николай Сорокин.

Редактируют номера участников фестиваля представители команды «Вятка» Андрей и Максим Кропотовы, которые стали чемпионами Высшей лиги КВН в 2018 году.

- В первый день мне казалось, что большинство выступлений команд требуют доработки, а сегодня уже все намного лучше. За эти три дня ребята очень выросли. Я приглашаю всех зрителей посетить игру, потому что ходить на КВН нужно. Например, в нашем городе, Кирове, вход на КВН только по билетам, а здесь вход свободный. Так как это доступно, нужно обязательно идти в зал и поддерживать своих земляков. Тем более впервые такой огромный размах по количеству участников взял областной КВН, - рассказал Андрей Кропотов.

Первая игра сахалинского сезона КВН 2020 состоится 18 марта. Концерт пройдет в ККЗ «Октябрь». Начало в 18:00. Специальным гостем игры станет чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Камызяки» Денис Дорохов.

Организатор игры и Сахалинского фестиваля КВН – агентство по делам молодежи островного региона, совместно с Сахалинским ресурсным молодежным центром. Игры проходят при поддержке Правительства Сахалинской области и телевизионного творческого объединения «АМиК».