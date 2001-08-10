Не выходить из дома рекомендуют сахалинским пенсионерам

По данным Роспотребнадзора, люди в возрасте от 60 лет в большей степени подвержены воздействию коронавирусной инфекции. Из-за нагрузки на иммунную систему у пожилых людей вероятен риск осложнений, в том числе таких опасных, как вирусная пневмония.

Людям старшего возраста рекомендуется реже посещать общественные места и сократить передвижение на общественном транспорте, особенно в часы пик.

Также советуют реже ходить в магазины, центры госуслуг и другие организации. Пенсионный фонд рекомендует в таких случаях обращаться к родственникам или соцработникам, которые помогут дистанционно оплатить коммунальные услуги, купить продукты и другие необходимые товары.

Как и остальным гражданам, пенсионерам рекомендуют чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо, запастись одноразовыми бумажными салфетками, протирать сумки, телефоны, книги и другие предметы.

В случае заболевания или плохого самочувствия – не только в связи с признаками простуды, но и по другим причинам, например из-за давления, – не следует самостоятельно идти в поликлинику, лучше вызвать врача на дом.