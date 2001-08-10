Больше 400 человек захотели стать волонтерами Конституции на Сахалине

Свыше 400 человек захотели стать волонтерами Конституции на Сахалине. В числе добровольцев - жители области старше 18 лет. Это студенты, представители работающей молодежи, а также «серебряные» волонтеры.

Заявки подали жители всех муниципальных образований островного региона. Больше всего желающих оказалось в Южно-Сахалинске, Ногликах и Корсакове.

Добровольцы расскажут жителям островного региона о том, какие изменения предлагаются для внесения в Конституцию РФ. Общаться с людьми будут в городских поликлиниках, музее «Россия - моя история», аэропортах, железнодорожных вокзалах, в торговых центрах и так далее.

Волонтеры Конституции также помогут маломобильным гражданам и станут общественными наблюдателями в день голосования.

- Добровольцев ждет онлайн-обучение, по итогам которого нужно будет пройти тест. Только после этого они смогут получить аккредитацию для участия в проекте. Сегодня на Сахалине и Курилах мы сформировали большую команду волонтеров, которые регулярно работают на муниципальных, региональных, всероссийских и даже международных событиях. Наши добровольцы довольно опытные, - отметила представитель регионального штаба «Волонтеры Конституции» Ульяна Приходько.

Сахалинцы еще могут присоединиться к большой команде добровольцев. Прием заявок продлили до 18 марта. Регистрация проходит на сайте Волонтерыконституции.рф.