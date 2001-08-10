В двух районах Сахалинской области превышен эпидпорог
Роспотребнадзор Сахалинской области опубликовал статистику инфекционной заболеваемости за прошедшую неделю.
Так, с 9 по 15 марта на островах зарегистрировано 4308 случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Число больных растет в Александровске-Сахалинском, Анивском, Долинском, Поронайском, Томаринском, Холмском районах и Южно-Сахалинске.
Эпидемиологический порог превышен в Курильском районе и областном центре. Основная масса заболевших - дети.
В Южно-Сахалинске зафиксировано 2150 случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что выше эпидпорога и заболеваемости предыдущей недели.
- Сегодня заболеваемость в регионе обусловлена вирусами гриппозной и негриппозной этиологии. От числа проведенных исследований: в структуре вирусы парагриппа 28,0%, аденовирусы 19,4%, РС вирусы - 22,2%, короновирусы - 11,1%, метапневмовирусы - 19,4%, бокавирусы - 5,5%, - рассказали специалисты областного Роспотребнадзора.
Кроме того, на прошлой неделе зарегистрировано 18 случаев гриппа, в том числе три среди детей. Лабораторно подтвержден вирус гриппа А (H3N2) и A (H1N1-2009).
- Частично был приостановлен образовательный процесс в школе № 32 Южно-Сахалинска, анивской школы № 2 и детском саду № 28 «Матрешка» в островной столице, - подчеркнули в ведомстве.
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