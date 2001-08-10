Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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14:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Танцевальный фестиваль I wanna dance пройдет в Южно-Сахалинске

Танцевальный фестиваль I wanna dance пройдет в Южно-Сахалинске с 23 по 26 апреля. Его участниками станут жители Хабаровска, Владивостока, Уссурийска и Благовещенска.

В программе фестиваля: танцевальные батлы, конкурс современной хореографии, мастер-классы и вог бал.

Оценивать мастерство танцоров будут эксперты:

  • KariGyal – участница проектов «Танцы на ТНТ», «Молодая Кровь» BlackStar;
  • Dam’en – многократный чемпион России и мира по хип-хопу;
  • Aslanaka Bootuz – судья международного класса со стажем 15 лет. Чемпион Европы, Азии и мира. 

Эксперты проведут десять мастер-классов по направлениям: popping, dancehall, hip-hop, breaking, vogue. Как отмечают в пресс-службе областного агентства по делам молодежи, кроме этого, в фестивале примут участие диджеи.

Организатор фестиваля – победительница грантового конкурса молодежных инициатив федерального агентства «Росмолодежь» Роза Монахова. Девушка разработала проект и представила его на форуме «Таврида 5.0», где выиграла миллион рублей.

Заявки на участие в фестивале принимают до 10 апреля включительно. Всем кандидатам нужно заполнить форму по ссылке.

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