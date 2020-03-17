Жители Поронайского района определились с проектами конкурса «Развитие территорий»

В Поронайском районе подходит к концу первый этап проекта «Развитие территорий», в рамках которого сахалинцы выбирают приоритетные проекты, претендующие на бюджетное финансирование в 2021 году.

На прошлой неделе собрания населения состоялись еще в пяти сельских населенных пунктах городского округа – Леонидово, Тихменево, Гастелло, Забайкалец и Малиновка. Встречи, в ходе которых жители выдвигали предложения стоимость до 100 млн рублей, прошли при участии специалистов районной Администрации. Обсуждая социально значимые идеи, сельчане определили конкретные объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, в реконструкции или строительстве которых есть потребность в их населенном пункте.

При выборе проектов участники собраний учитывали важное условие конкурса – наличие свободных и образованных земельных участков для планируемого размещения объектов строительства. Информацию о земельных участках на собраниях предоставляли специалисты отдела архитектуры и землепользования Администрации. По вопросам строительства и реконструкции объектов, а также их предполагаемой стоимости, сельчан консультировали представители Департамента муниципального заказа.

Учитывая все условия, пожелания и реальные возможности, среди проектов подходящих под участие в «Развитии территорий» в селе Гастелло самым приоритетным было названо предложение по строительству сквера. В Тихменево сельчане сделали выбор в пользу строительства скважины. В Малиновке наибольшее количество голосов набрал проект реконструкции школы. По мнению жителей Забайкальца, наиболее значимым для населенного пункта является газификация села.

Кроме самих проектов, на собраниях были выбраны по три делегата от каждого села для представления своего предложения и обсуждения проектных предложений от других населенных пунктов на уровне городского округа. Окружное собрание станет следующим этапом проекта "Развитие территорий". А перед этим собрать предложения предстоит жителям Поронайска. Жители райцентра смогут высказать свои инициативы 20 марта в концертном зале "Центральный" в 17:00.