Весенние каникулы в школах Сахалина и Курил начнутся с 18 марта
Весенние каникулы в школах Сахалина и Курил начнутся с 18 марта. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Сроки запланированных весенних каникул переносятся для всех школ Сахалинской области и продлятся до 25 марта. Об этом ТИА "Острова" сообщили в правительстве области.
– Это важная профилактическая мера, просим школьников не посещать общественные места, ограничить личные контакты, а также полностью выполнять все рекомендации по соблюдению правил личной гигиены. Родителям важно проследить за выполнением этих требований, – отметила исполняющая обязанности министра образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – Считаем, что эти меры помогут сдержать распространение вируса.
К 25 марта будет принято решение о дальнейшем формате учебного процесса: возобновление занятий непосредственно в школах, продолжение каникул или переход на дистанционную форму обучения.
На особый режим работы переходят детские сады – вводятся дополнительные санобработки, отменены уроки физкультуры и музыки в специализированных помещениях.
Ранее сообщалось, что Сахалинская область усиливает меры по профилактике коронавируса. Поручение об этом дал губернатор Валерий Лимаренко. В регионе с 18 марта запрещены массовые мероприятия на закрытых площадках с участием более 100 человек. Госслужащим и работникам бюджетной сферы ограничен выезд за рубеж – в командировки и в отпуск. Такого же требования региональные власти рекомендовали придерживаться представителям бизнеса.
Особый режим работы вводится в учреждениях здравоохранения. Вводится запрет посещения пациентов в стационарах. Информация обо всех случаях ОРВИ и внебольничных пневмоний в ежедневном режиме будет поступать в Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области.
Усилить безопасность решено и на транспорте. Региональный минтранс и аэропорт Южно-Сахалинска организуют обязательное анкетирование пассажиров международных и внутренних рейсов. Это поможет выявить людей, которые в течение последних 14 дней посещали страны, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Такой же опрос организуют на пароме Ванино-Холмск. Кроме того, во всех видах транспорта будут регулярно проводить санобработку.
В случае возникновения вопросов по профилактике, диагностике и лечению от коронавируса жители могут обратиться на горячую линию министерства здравоохранения – 1-300. В телефонном сервисе запущена отдельная линия, для этого необходимо нажать дополнительно номер 8.
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