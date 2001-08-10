За многолетний труд наградили работников отдела народного образования Южно-Курильска
Четверо работников отдела народного образования были награждены почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации в администрации Южно-Курильска 16 марта. Их наградили за многолетний и добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы образования МО «Южно-Курильский городской округ».
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Mэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, председатель Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» Сергей Бондарев и депутат Собрания Арменак Урумянц вручили почетные грамоты министерства просвещения России: директору Южно-Курильской средней школы Павлюкевич Татьяне Викторовне, директору Дубовской средней школы Полюк Надежде Владимировне, заведующей детского сада «Аленка» Ульяновой Ольге Васильевне и главному специалисту по опеке и попечительству отдела образования Семыкиной Светлане Николаевне.
Отмеченные наградами работники системы образования имеют большой стаж работы в профессии и большие заслуги.
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