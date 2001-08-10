Новый рейс свяжет авиасообщение Владивосток-Сахалин

Международный аэропорт Владивосток сообщил об открытии прямого регулярного рейса авиакомпании Nordwind в Южно-Сахалинск.

Первый самолет по маршруту вылетит уже 31 марта при старте летнего расписания.

Рейсы будут работать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Из Владивостока лайнеры будут вылетать в 16:20, и уже в 18:55 прибывать в островной аэропорт. Обратный рейс из Южно-Сахалинска – в 20:05 и прибывает во Владивосток в 21:00.

Билет в одну сторону по промо-тарифу стоит 6 590 рублей. Билеты можно купить уже во всех авиакассах. таким образом билет туда и обратно сейчас стоит чуть больше 13 тысяч рублей. Средняя цена на перелет у других перевозчиков варьируется от 16,5 до 20 тысяч рублей.

Справка: Nordwind Airlines - российская авиакомпания. Является дочерней авиакомпанией туроператора «Пегас Туристик». Образована в 2008 году. Она входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров.