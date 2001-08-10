Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2020
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В получении взяток обвиняют сахалинского пристава-исполнителя
12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Бесплатно проконсультироваться с врачом смогут россияне через приложение

Бесплатное приложение для консультаций с медиками запустят в России. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет Комсомольская правда.

"Договорились со Сбербанком, что с понедельника все желающие смогут бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям, в первую очередь, бесплатно воспользоваться консультацией врача", - сказал президент Владимир Путин.

По его словам, Сбербанк сам оплатит все консультации и общение докторов с пациентами. Это будет стоить от 50 до 70 млн в месяц. В числе доступных специалистов - терапевты и другие профессионалы своего дела.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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