В Южно-Сахалинске продолжается работа по цифровизации департамента общественной безопасности и контроля. В рамках проекта «Умный город» проводятся мероприятия по оптимизации деятельности администрации города. Работа в департаменте стартовала еще в прошлом году. Основной этап запланирован на 2020 год.

Комплексный подход позволит сократить сроки принятия решений административной комиссией, а также оптимизировать работу сотрудников. Один из проектов, который уже был представлен ранее, подразумевает совершенствование взаимодействия в системе учета государственных муниципальных платежей и применение цифровых протоколов при направлении документации. В некоторых случаях с помощью «бережливых технологий» ряд операций по каждой позиции объединят в одну. Проект реализуют в первом полугодии текущего года.

Во втором полугодии 2020 года изменится порядок работы по фиксации нарушений в сфере правил благоустройства — ненадлежащего состояния фасадов зданий, наличия наледи или снега на кровлях и.т.д. На два программно-аппаратных комплекса «Дозор-МП», которые ранее в тестовом режиме помогали фиксировать факты парковки автомобилей в неположенных местах, разрабатывается дополнительное ПО, позволяющее сократить сроки обработки информации административной комиссией.

Данные, которые будут фиксировать специалисты при выезде, планируется напрямую передавать в базу отдела контроля за благоустройством и содержанием территории. Это позволит избежать этапа, когда сотрудники департамента на местах с помощью фотоаппаратов фиксировали нарушения, а затем самостоятельно формировали и выгружали полученные данные.

Напомним, аппарат на базе планшетного компьютера со специальным программным обеспечением устанавливает точное место нарушения с помощью GPS/ГЛОНАСС и электронной карты местности, на которой отображены границы территорий различного назначения, в том числе детских и спортивных площадок. Указанный прибор проверен и сертифицирован как средство измерения времени и координат.

Изменится в этом году и порядок взаимодействия административной комиссии с Почтой России. Письма, в которых содержится информация о нарушениях, будут отправляться на портал «Госуслуги», что позволяет ускорить прохождение административной процедуры при привлечении к ответственности. Если сейчас срок доставки заказного письма может превышать месяц, то сроки поступления информации в электронном виде после внедрения обновлений составят до 10 дней. Они будут доставлены таким способом только в том случае, если пользователь выбрал на портале данный способ доставки корреспонденции. Даже если нарушитель не прочитает электронное письмо, будет считаться, что он уведомлен соответствующим образом.

Цифровизация коснется и взаимодействия со службой судебных приставов. Новое программное обеспечение будет осуществлять выгрузку необходимых документов сразу на портал приставов без распечатки и последующей передачи бумажных носителей. Это сократит срок направления информации в ФССП и, как следствие, - ускорит принятие решения и при необходимости осуществление принудительного взыскания. Тестовый период, когда начнут применять новые способы доставки информации, запланирован также на второе полугодие 2020 года.

Отметим, что основная цель проекта «Умный город» состоит не только в цифровой трансформации управления и автоматизации процессов, хотя они являются основополагающими элементами, но и в комплексном повышении эффективности городской и коммунальной инфраструктуры. Подробнее с реализацией проекта «Умный город» в Южно-Сахалинске можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.