Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2020
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В получении взяток обвиняют сахалинского пристава-исполнителя
14:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Антитеррористические учения прошли в Южно-Сахалинске

Антитеррористические учения прошли в Южно-Сахалинске

Антитеррористические учения прошли в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоялось вчера, 17 марта.

По легенде, спецслужбы обнаружили и обезвредили взрывные устройства, ликвидировали возможные последствия и нейтрализовали условных террористов, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По итогам мероприятий они выработали дополнительные меры по защите мест массового пребывания людей.

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