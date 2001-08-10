В Долинской школе искусств прошли пожарные учения
Долинским пожарно-спасательным гарнизоном на территории райцентра были проведены пожарно-тактические учения 17 марта. По легенде, возгорание произошло на втором этаже местной школы искусств.
При срабатывании сигнализации, руководством учреждения было принято решение начать эвакуацию до прибытия огнеборцев. Пожарный расчет прибыл на место через 5 минут после поступления сообщения, к этому моменту наблюдалось сильное задымление второго этажа.
При обследовании помещений газодымозащитной службой оказалось, что не все смогли самостоятельно выбраться. На втором и третьем этажах остались ученики и преподаватели. Надев на «пострадавших» спасательные маски, пожарные выводили людей на свежий воздух. Вместе с тем, для спасения с верхнего этажа применялись пожарные лестницы, был развернут «куб жизни» - спасательное устройство в виде надувной подушки, предназначенное для спасения людей с высоты. С помощью этих средств выбраться из условного пожара смогли еще 4 человека, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».
В учениях от противопожарной службы приняло участие 20 человек личного состава и три единицы техники. Кроме того, были задействованы сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Сотрудниками администрации города был оперативно развернут мобильный пункт обогрева.
«Пожарно-тактические учения проводятся ежеквартально, согласно плану профессиональной подготовки. Их главная цель - совершенствование работниками подразделений пожарной охраны профессиональных, тактических и специальных знаний, необходимых практических навыков и умений, позволяющих успешно организовывать и решать задачи по обеспечению пожарной безопасности, проведению боевых действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС» - рассказал инженер отдела службы и подготовки Управления противопожарной службы Максим Исаков.
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