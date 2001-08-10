Сахалинэнерго приступило к строительству ЛЭП «Шахтерская - Бошняково»

«Распределительные сети» (филиал ПАО «Сахалинэнерго» входит в Группу РусГидро) перешли к активной фазе строительства линии электропередачи напряжением 35 кВ «Шахтерская – Бошняково», которая должна обеспечить надежное электроснабжение четырех населённых пунктов Углегорского района, сообщили ТИА "Острова" в ПАО «Сахалинэнерго».

К настоящему времени энергетики подготовил часть просеки, проложили подъездной путь, смонтировали 28 фундаментов под опоры ЛЭП и установили 22 металлические конструкции. Предварительно для строительства энергообъекта были проведены конкурсные процедуры, выполнены проектные работы, заключены договоры с поставщиками оборудования и подрядчиками.

Первая партия материалов уже поступила на Сахалин. Это фундаменты, металлические конструкции, провод и волоконно-оптический кабель.

Энергетики в постоянном режиме проводят рабочие встречи с руководством подрядной организации. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения сроков строительства.

Все работы планируется завершить до конца 2021 года.

Напомним, что новая линия «Шахтерская – Бошняково», в отличие от существующей ЛЭП, строится на металлических опорах. Предусмотрено сокращение длины пролетов для обеспечения большей устойчивости линии к воздействию неблагоприятных погодных условий.

Данный проект вошел в государственную программу по развитию электроэнергетики Сахалинской области и в инвестиционную программу Сахалинэнерго.

Существующая ЛЭП «Шахтерская – Бошняково» общей протяженностью около 70 километров была построена в 1938 году. Это единственный источник электроснабжения сел Надеждино, Тельновское, Лесогорское и Бошняково Углегорского района. В случае ее отключения жилые дома и производственные объекты, в том числе порт и угольный разрез в Бошняково остаются обесточенными. Строительство новой ЛЭП позволит обеспечить надежное электроснабжение данных населенных пунктов.