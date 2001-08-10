Сахалинцы будут получать заказные письма в электронном формате
Сервис электронных заказных писем с марта 2020 года функционирует для получателей в 58 регионах страны, для отправителей физических лиц — по всей России. Так, на сегодняшний день в электронном заказном письме можно получать официальные уведомления от ГИБДД в Камчатском крае и Еврейском автономном округе, постановления о возбуждении исполнительного производства – в Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области, а также уведомления администрации города Южно-Сахалинска.
«Уведомление о поступлении электронного заказного письма сопровождается СМС-сообщением или письмом на e-mail получателя, что качественно меняет сервис по вручению юридически значимой корреспонденции», – отметила заместитель директора Макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.
За электронным заказным письмом не нужно идти в почтовое отделение, оно хранится в личном кабинете пользователя на сайте zakaznoe.pochta.ru, а значит, к документу можно вернуться в любой момент, открыв сайт, мобильное приложение Почты России или портал Госуслуг. Его доставка, как и бумажного письма, отслеживается по трек номеру.
Отметим, увеличение доставляемых электронных заказных писем является частью стратегии Почты России по переходу на цифровые носители. На начало 2020 года к сервису подключились 3,3 млн зарегистрированных пользователей, а постепенный отказ от бумажных носителей ежегодно сохраняет более 1500 деревьев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:42 12 Марта На Сахалине в местах скопления людей проводят дополнительную дезинфекцию
15:34 12 Марта Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили ветеранам Поронайского района
10:42 13 Марта Технокласс появился в Аниве
14:32 13 Марта Новое оборудование появилось в отделении генетики Сахалинской областной больницы
15:03 20 Февраля Церемония закрытия этапа Кубка мира пройдет в Южно-Сахалинске
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
10:12 21 Февраля Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
Выбор редакции
- 16:32 Вчера Сахалинцев с признаками ОРВИ и недавно приехавших будут проверять на коронавирус
- 15:02 Вчера Сахалинэнерго приступило к строительству ЛЭП «Шахтерская - Бошняково»
- 12:04 Вчера Бесплатно проконсультироваться с врачом смогут россияне через приложение
- 11:32 Вчера Новый рейс свяжет авиасообщение Владивосток-Сахалин
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:42 Вчера «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?