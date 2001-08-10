Сахалинцы будут получать заказные письма в электронном формате

Сервис электронных заказных писем с марта 2020 года функционирует для получателей в 58 регионах страны, для отправителей физических лиц — по всей России. Так, на сегодняшний день в электронном заказном письме можно получать официальные уведомления от ГИБДД в Камчатском крае и Еврейском автономном округе, постановления о возбуждении исполнительного производства – в Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области, а также уведомления администрации города Южно-Сахалинска.

«Уведомление о поступлении электронного заказного письма сопровождается СМС-сообщением или письмом на e-mail получателя, что качественно меняет сервис по вручению юридически значимой корреспонденции», – отметила заместитель директора Макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

За электронным заказным письмом не нужно идти в почтовое отделение, оно хранится в личном кабинете пользователя на сайте zakaznoe.pochta.ru, а значит, к документу можно вернуться в любой момент, открыв сайт, мобильное приложение Почты России или портал Госуслуг. Его доставка, как и бумажного письма, отслеживается по трек номеру.

Отметим, увеличение доставляемых электронных заказных писем является частью стратегии Почты России по переходу на цифровые носители. На начало 2020 года к сервису подключились 3,3 млн зарегистрированных пользователей, а постепенный отказ от бумажных носителей ежегодно сохраняет более 1500 деревьев.