Жители Горнозаводска определились с проектом «Инициативного бюджетирования»
В Невельском районе продолжаются встречи с населением в рамках программы «Инициативного бюджетирования». 17 марта мероприятие прошло в ДК «Шахтер» села Горнозаводск. В нем приняли участие и.о. мэра МО «Невельский городской округ» Дмитрий Любчинов и начальник финансового отдела администрации Екатерина Горнова.
Жители села представили на обсуждение три проекта - строительство лыже-роллерной трассы, реконструкцию ДК «Шахтер» и строительство крытого хоккейного корта. По результатам большинства голосов была поддержана инициатива реконструкции учреждения культуры. В ходе открытого голосования выдвинуты кандидаты, которые поддержат проект на местном голосовании, сообщили ТИА "Острова" в администрации Невельска.
Сегодня 18 марта в 16.00 в ДК «Горняк» свой проект представят жители с. Шебунино. Собрание жителей города Невельск по программе инициативного бюджетирования «Развитие территорий» пройдет 20 марта 2020 года в 17.00 в конференц-зале Невельской модельной центральной районной библиотеки по адресу: ул. Ленина, 52 А, на котором будет определен проект и выбраны делегаты. Они будут включены в список для голосования на областном уровне. Все предложения, выдвинутые гражданами, пройдут технический анализ, который отсеет нереалистичные проекты.
На заключительном этапе в Сахалинской области состоится открытое голосование в электронной форме на Портале инициативного бюджетирования. Каждый житель области сможет отдать голос за два представленных проекта: один на территории своего района, второй – в любом другом районе Сахалинской области. Голосование пройдет в период с 01 по 20 мая. Итоги открытого голосования будут обнародованы в День России 12 июня. По проектам, прошедшим отбор на областном уровне будет разработана проектная документация и реализация предложений граждан начнется в 2021 году.
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